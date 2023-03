Aux États-Unis, la FCC va obliger les opérateurs à bloquer les SMS frauduleux

La Federal Communications Commission a annoncé hier soir une nouvelle régulation pour les opérateurs : ils vont avoir l’obligation de mettre en place des mesures actives de filtrage des SMS frauduleux.

Le filtrage s’opèrera sur la base d’un répertoire de numéros reconnus comme invalides, non alloués ou non utilisés, des numéros qui ne sont pas censés envoyer de SMS de par leur contrat, ou encore des numéros censés appartenir à des agences ou d’autres entités connues qui n’envoient jamais de SMS.

De plus, les opérateurs devront mettre en place un numéro que les clients pourront appeler pour poser leurs questions.

Selon la FCC, il est plus que temps d’endiguer le flot des plaintes, qui sont passées de 3 300 à 18 900 entre 2015 et 2022. Et contrairement aux appels que l’on peut ignorer, les SMS frauduleux sont souvent lus.