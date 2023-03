20 ans après son lancement, Second Life se lance (enfin) en version mobile

Lancé sur le web en 2003, le monde virtuel en 3D de Linden Lab, « proto-metaverse », débarque en version mobile, relève Ars Technica.

Une vidéo partagée sur le forum de la communauté Second Life par l'un de ses community managers précise qu'une version bêta serait lancée plus tard dans l'année.

L'application aurait été conçue à l'aide d'Unity, « en partie pour faciliter le lancement et la maintenance de l'application sur plusieurs plateformes, notamment l'iPhone, l'iPad, les téléphones et tablettes Android », explique Ars Technica, qui note que « Second Life regorge encore d'utilisateurs et de profits » :

« Les ambitions ont été revues à la baisse - il ne s'agit plus de devenir un "deuxième Internet" - et le caractère de la communauté a considérablement évolué, mais ce n'est en aucun cas la ville fantôme à laquelle les étrangers pourraient s'attendre. [...] Même si l'application ne changera probablement pas fondamentalement la place de Second Life sur le marché, elle devrait être la bienvenue pour la communauté étonnamment dynamique d'irréductibles du monde virtuel. »