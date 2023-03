Google met fin à ses lunettes Glass Enterprise de réalité augmentée

Google vient d'annoncer qu'il ne vendrait plus ses lunettes Google Glass Enterprise Edition, et que le support devrait être interrompu plus tard cette année, rapporte 9to5google.

Censées permettre à ses utilisateurs de rester connectés les mains-libres, ces lunettes de réalité augmentée, réservées aux entreprises et aux clients industriels, faisaient suite à l'échec commercial des Google Glass « grand public ».

Si « aucune mise à jour logicielle de Google n'est prévue », le support continuera à les prendre en charge jusqu'au 15 septembre 2023.