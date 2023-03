La Silicon Valley Bank, première panique bancaire produite par les réseaux sociaux ?

Le 12 mars, la Silicon Valley Bank a brutalement mis la clé sous la porte. Pour certains observateurs, l’institution a été victime de la première panique bancaire alimentée par les réseaux sociaux.

Plus spécifiquement, le média Fortune et le journaliste Evan Armstrong remontent à la publication d’une newsletter spécialisée, The Diff, qu’à peu près « tous les venture capitalists de la Silicon Valley lisent ».

Le 23 février, son auteur Byrne Hobart attirait en effet l’attention vers les risques de la Silicon Valley Bank, « techniquement insolvable » au dernier trimestre 2022.

À partir de cette date, la plupart des investisseurs californiens auraient prêté une attention accrue aux activités (effectivement défaillantes) de l’institution bancaire.

Puis des investisseurs comme Peter Thiel ou le fonds Coatue ont commencé à envoyer des signaux d’alertes à leurs start-ups pour qu’elles sécurisent leurs dépôts.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, notamment sur Twitter, et aurait provoqué la panique bancaire que l’on sait.