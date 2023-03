Covoiturage : BlaBlaCar veut racheter la startup Klaxit

C'est via un communiqué de presse que la société annonce « être en discussion pour un projet d’acquisition avec Klaxit, start-up française de covoiturage domicile-travail, afin de développer son offre dédiée aux collectivités et aux entreprises en complément de son activité existante pour le grand public ».

À la différence de BlaBlaCar, Klaxit a noué des partenariats avec plus de 50 collectivités locales et 350 entreprises dans toute la France. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de trajets gratuits ou à faible coût, tandis que le conducteur est payé via les subventions.

C'est d'ailleurs ce qui intéresse BlaBlaCar : « Ce rapprochement viserait à pérenniser sur le long terme le modèle partenarial construit et diffusé par Klaxit avec les collectivités, en s’appuyant sur la marque de BlaBlaCar et son expertise unique en matière d’expérience utilisateur, avec pour objectif commun de convertir encore davantage d’automobilistes au covoiturage ».

Les deux partenaires précisent que ce projet d'acquisition est en cours de négociation et, comme toujours, soumis à différentes étapes avant sa finalisation, notamment la consultation des parties et l'aval des autorités compétentes.