Apple : pas de licenciements en vue pour l’instant, mais un ralentissement des embauches

Dans le paysage de la tech, Apple est l’une des dernières grosses entreprises à n’avoir pas encore procédé à de vague de licenciement. Cependant, les signes de prudence sont là, selon Bloomberg.

Des bonus financiers sont ainsi reportés dans certaines divisions, les plus concernées étant celles recevant ces bonus deux fois par an. Il s’agirait d’un alignement sur les autres divisions, dont les bonus sont reçus annuellement, en octobre. En revanche, le montant serait inchangé.

La prudence serait surtout de mise dans le domaine des embauches. Les objectifs auraient été supprimés, le nombre serait nettement plus limité et les départs seraient, la plupart du temps, non remplacés.

On ne sait pas si l’entreprise pourra éviter des mesures plus radicales que celles vues jusqu’à présent, dont la réduction du salaire de Tim Cook, de certains budgets (publicité et déplacements) ou encore le remplacement de certains sous-traitants.