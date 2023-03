Cinq agences françaises de la recherche s'engagent dans l'accès ouvert

Cinq agences de financement de la recherche ont signé une déclaration en 2020 pour la science ouverte. Il s'agit de l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), l'ANRS|Maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’Institut national du cancer (INCa).

Celles-ci viennent de publier cinq nouveaux engagements pour poursuivre cette politique. Elles appuient notamment sur leur volonté de recommander non plus seulement l'accès ouvert des articles scientifiques issus des recherches qu'elles financent, mais aussi que celui-ci soit immédiat (la Loi République Numérique laisse un embargo de 6 mois en STEM et 12 mois en LSHS) et en licence Creative Commons By.

Elles s'engagent à soutenir des modèles économiques divers et notamment le financement par subvention (modèle dit Diamant) et déployer un plan de gestion des données structuré. Ces agences déclarent aussi vouloir prendre part aux discussions sur la réforme de l'évaluation de la recherche.