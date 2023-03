Le Pentagone souhaite augmenter son budget cyber de plus de 20 %

Le ministère américain de la Défense réclame 13,5 milliards de dollars pour développer ses activités et outils cyber, en hausse de 20,5 % par rapport à l'an passé, relève le site d'information spécialisé C4ISRNET :

« Ce projet arrive quelques jours après que l'administration Biden a présenté sa dernière stratégie nationale en matière de cybersécurité, qui compte plus de deux douzaines de pages et s'engage à protéger les infrastructures essentielles, à renforcer les partenariats internationaux et à utiliser "tous les instruments" de la puissance nationale pour éradiquer les malversations numériques. »

Cette demande renforcerait les pouvoirs du chef du commandement américain du cyberespace, le général Paul Nakasone, également à la tête de la National Security Agency (NSA).