Wish réautorisée sur les moteurs de recherche en France

Un an et demi après avoir été déréférencée par Google sur demande de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), le site d'e-commerce Wish regagne le droit d’être référencée en France.

À l’époque, la mesure avait été prononcée pour « protéger au mieux les consommateurs » contre les fausses remises et les produits dangereux pointés, notamment, par six associations du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

La décision a été prise après « plus d’un an de discussion » entre Wish et le gouvernement, en considération des « engagements pris » par la plateforme, a déclaré la ministre déléguée en charge du commerce, Olivia Grégoire, à Politico.