Les données des applications de rencontre achetées pour débusquer les prêtres gays

Le Washington Post rapporte que l’association Catholic Laity and Clergy for Renewal a racheté pour 4 millions de dollars des données provenant de Grindr et autres applications de rencontres gay (Growlr, Scruff, Jack’da et OkCupid) en vue de débusquer les prêtres homosexuels de l’Église.

Les problématiques posées par cette revendication sont nombreuses, à commencer par l’obtention des données. Ce n’est pas la première fois que Grindr est pointé du doigt pour un manque de respect pour les données personnelles de ses utilisateurs.

En 2021, les données de géolocalisation provenant de l’application avaient été utilisées pour « outer » publiquement le prêtre Jeffrey Burrill, qui a démissionné peu de temps après. Selon le Washington Post, des membres Catholic Laity and Clergy for Renewal étaient impliqués.

Du côté de chez Grindr, on proteste. Le porte-parole Patrick Lenihan a indiqué : « Nous sommes furieux des actions de ces miliciens anti-LGBTQ. Grindr pousse l’industrie, et continuera de le faire, à écarter les acteurs malveillants de l’écosystème publicitaire tech, en particulier au nom de la communauté LGBTQ. Tout ce que fait ce groupe est de blesser des gens ».

Se pose bien sûr la question des données elles-mêmes. Grindr affirme avoir revu en 2020 les données partagées avec les partenaires publicitaires. La décision faisait alors suite à une étude révélant que les données partagées précédemment étaient suffisantes pour mettre en danger les personnes qui l’utilisaient. Selon Grindr, les données partagées depuis sont « bien moindres » que les standards de l’industrie.