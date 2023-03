Un Pass Warner à 9,99 euros le 16 mars sur Amazon Prime, avec tout HBO

C’était on ne peut plus attendu par tous les fans des séries HBO, parmi lesquelles Game of Thrones et House of the Dragon bien sûr : un moyen officiel et légal de regarder ces séries, après le retrait du catalogue d’OCS.

Comme prévu, l’accès au catalogue HBO se fera au moyen d’un Pass Warner, vendu 9,99 euros par mois et disponible le 16 mars. Il y a cependant un hic : il sera nécessaire d’être déjà abonné à Amazon Prime pour pouvoir l’acheter (7 euros par mois ou 70 euros par an).

Une offre d’essai de 30 jours sera disponible, ce qui est relativement généreux pour un service sans engagement. Ajoutons que le Pass intègre aussi 12 chaines de Warner Bros Discovery, dont Warner TV, Toonami, Adult Swim, TCM Cinéma, Discovery Channel et Eurosport. Avec cette dernière d’ailleurs, le Pass peut être une solution intéressante financièrement, car elle coûte à elle seule 6,99 euros par mois.

Précisons enfin que toutes les séries seront proposées en 4K, ce qui n’était pas le cas de celles qui étaient fournies à travers OCS. Sur Amazon Prime, The Last of Us est déjà en 4K.