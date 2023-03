Deux tiers des publications scientifiques françaises de 2021 en accès ouvert

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche publie, comme tous les ans maintenant, son « baromètre de la science ouverte ». Cet outil mesure la part des articles scientifiques publiés l'année précédente accessibles en ligne gratuitement et sans condition. Résultat, fin 2022, 67 % des articles publiés en 2021 étaient en accès ouvert. C'est cinq points de plus que ce que l'on constatait fin 2021 pour les articles publiés en 2020.

Si l'accessibilité des articles scientifiques augmente, elle a un coût qui augmente d'année en année. On peut aussi noter que, si les articles publiés récemment sont de plus en plus en accès ouvert, les anciens articles restent, pour la plupart, derrière des paywalls.

Le baromètre de cette année s’enrichit d’un indicateur sur l’accès ouvert des thèses : « 74 % des thèses soutenues en 2020 sont en libre accès, chiffre qui atteint 95 % dans les domaines des mathématiques et de l’astronomie. »