2022, année noire pour toute la tech ?

2022 aura été compliqué pour tout le monde. Rest of World cite l’exemple de Muni, une société colombienne de e-commerce, qui levait 20 millions de dollars en série A et touchait 40 000 clients au Brésil, en Colombie et au Mexique fin 2021, puis mettait la clé sous la porte huit mois plus tard.

En cause : la difficulté de lever plus d’argent frais, alors que le contexte économique mondial se tend et que la valeur totale des investissements par capital-risque s’est contractée de 38 %. La réduction drastique des investissements réalisés par Tiger Global Management et SoftBank Vision Fund, deux des plus gros fonds spécialisés dans la tech dans le monde, y joue bien sûr un rôle.

Selon Layoffs.fyi, note encore le média international, au moins 280 000 employés de la tech ont été licenciés depuis début 2022, de la Silicon Valley jusqu’à Bengalore. Sans surprise, le nombre d’entrées en bourse s’est aussi sévèrement réduit.

En termes d’investissement, la chute a touché plus durement les États-Unis et la Chine, les deux pays qui ont les écosystèmes tech les plus mûrs. La Chine a aussi souffert de la sévérité de sa politique de confinement anti-Covid, ainsi que des tensions accrues entre l’industrie numérique et le gouvernement.

En Amérique latine, les investissements se sont aussi contractés en valeur – de 58 % sur un an, pour atteindre 7,7 milliards de dollars fin 2022 –, mais les sommes restent plus élevées que celles attirées en 2020. Pour certains observateurs, la situation actuelle est simplement plus « raisonnable » qu’en 2021.

L’Afrique tire son épingle du jeu puisqu’il s’agit du seul continent qui ait vu le nombre d’investissements croître de 2,32 milliards de dollars en 2021 à 2,83 milliards en 2022. Ce montant reste bien moindre qu’ailleurs sur le globe, mais l’écosystème tech s’y consolide, attirant, pour la première fois de son histoire, plus de 1 000 investisseurs uniques sur l’année.