GitHub : la double authentification obligatoire commence son déploiement

En mai dernier, GitHub avait prévenu dans un billet de blog : l’authentification à deux facteurs allait devenir obligatoire. On savait également que cette bascule entrerait en vigueur le 13 mars, donc aujourd’hui.

Objectif pour GitHub, en finir avec les 16,5 % seulement de développeurs qui avaient activé l’option (en mai 2022). Le déploiement va cependant se faire par phases, en commençant par les comptes les plus concernés par des problématiques de sensibilité, comme les entreprises et membres d’organisations, les contributeurs sur des dépôts critiques, etc.

Tous les comptes concernés ont normalement reçu des mails depuis les 45 derniers jours pour les prévenir du changement. À compter d’aujourd’hui, le site affichera constamment des rappels. Si d’ici sept jours, ils n’ont toujours pas activé la double authentification, de nombreuses fonctions deviendront inaccessibles.

Au cours de l’année, tous les comptes existants seront graduellement passés à la moulinette. Il est bien sûr recommandé d’activer dès maintenant le second facteur pour éviter une interruption plus tard.