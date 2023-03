Aux États-Unis, le nombre de vols de voitures aurait doublé à cause des tutos TikTok et YouTube

« Sur les près de 11 000 voitures volées à Memphis l'année dernière – environ deux fois plus qu'en 2021 – environ un tiers étaient des modèles récents de Kia et de Hyundai », s'étonne le New York Times (voir aussi sur Yahoo), alors que les deux marques de voitures coréennes ne représentaient qu' « environ un dixième des ventes d'automobiles aux États-Unis l'année dernière » :

« Il ne faut pas grand-chose pour les voler : un tournevis, un câble USB et un savoir-faire que l'on retrouve dans les vidéos qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. »

Plus de la moitié des 175 personnes accusées de vol de voiture l'an passé étaient des adolescents, « qui abandonnent souvent les véhicules après leurs forfaits », précise Cerelyn J. Davis, le chef de la police de Memphis :

« Nous savons que beaucoup de nos jeunes entrent par effraction dans des voitures et volent des voitures par défi, ou pour suivre la tendance. Ils trouvent cela facile à faire. »

Au début de la pandémie, le nombre de vols de véhicules avait augmenté du fait qu'ils « restaient à la maison » en journée, plutôt que de se garer dans les parkings sécurisés à proximité des bureaux.

Depuis, ce type de vols a continué d'augmenter, « alors même que d'autres formes d'infractions à la loi se sont stabilisées ou ont diminué depuis le début de la pandémie », en partie parce que des vidéos montrent, étape par étape, sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok et YouTube, « comment voler des Kia et des Hyundai qui ne sont pas équipées d'un antidémarreur ».

Keith Ellison, procureur général du Minnesota, avance que les Kia et Hyundai volés à Minneapolis « étaient liés à cinq homicides, 13 fusillades, 36 vols et 265 accidents de véhicules l'année dernière ».