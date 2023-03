Pour la première fois depuis 1987, les ventes de disques vinyles ont dépassé celles des CD

La Recording Industry Association of America (RIAA) relève dans son rapport annuel qu'il s'est vendu plus de disques vinyles (41 millions) que de CD (33 millions) pour la première fois depuis 1987, rapporte Gizmodo.

Les ventes de vinyles, dont les ventes n'ont de cesse de croitre depuis 16 ans, comptent pour 1,2 des 1,7 milliard de dollars de ventes de supports physiques, en hausse de 4 % par rapport à 2021, « et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la pandémie », souligne Gizmodo :

« Le pic de la pandémie de covid-19 a forcé les salles de concert à fermer et a vu les artistes et leurs labels repenser leurs stratégies. Le vinyle a peut-être offert une expérience spéciale alors que les consommateurs ne pouvaient quitter leur domicile, et il s'agissait d'un flux de revenus inexploité pour les artistes et les labels. »

Le streaming, en hausse de 7 %, compte cela dit pour 84 % des revenus de l'industrie musicale, soit 13,3 milliards de dollars (en comprenant les publicités, radio et réseaux sociaux numériques), le nombre d'abonnements à des plateformes ayant quant à lui progressé de 10 %, passant de 84 à 92 millions en 2022, et dépassant pour la première fois les 10 milliards de revenus annuels.

A contrario, les revenus issus du téléchargement ont baissé de 20 %, et ne comptent plus que pour 3 % du total, contre 43 % en 2012.