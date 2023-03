Messenger devrait bientôt revenir dans Facebook

Dix ans après avoir transformé Messenger en application indépendante de Facebook, Meta songe à rétropédaler.

Dans un billet de blog publié le 7 mars, le directeur de Facebook Tom Alison explique : « Nous sommes en train de tester de permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs messages Messenger depuis l’application Facebook et vous verrez que nous étendrons ces tests rapidement. »

L’initiative peut s’expliquer par la concurrence de TikTok, note notre confrère de Numerama, qui non seulement remporte un succès fou chez les plus jeunes, mais intègre toutes ses fonctionnalités - visionnage, messagerie – dans une seule application.

De fait, Meta est régulièrement accusé – et assume – de copier son concurrent, en ajoutant des Reels sur Instagram puis Facebook, un onglet accueil et même en modifiant son algorithme afin que le réseau créé par Mark Zuckerberg fonctionne plus comme l’application chinoise.