DuckDuckGo plonge aussi dans l'IA des modèles de langage

Après Google et Microsoft, le moteur de recherche qui se targue de protéger notre vie privée, DuckDuckGo a annoncé la version bêta de DuckAssist, un chatBot utilisant un grand modèle de langage. L'outil est gratuit et ne demande pas de s'enregistrer avant de l'utiliser.

DuckAssist répond aux questions posées en utilisant des sources spécifiques, notamment Wikipédia (et dans une moindre mesure Britannica).

DuckDuckGo explique utiliser « les technologies d'OpenAI et d'Anthropic ». Si OpenAI est maintenant connu depuis la sortie de ChatGPT, Anthropic l'est un peu moins. Cette startup a été créée par des anciens d'OpenAI dans laquelle Google a récemment investi 300 millions de dollars. Plus en détails, DuckAssist utiliserait le modèle Davinci d'OpenAI (une version de GPT3 datant de 2019) et le modèle Claude d'Anthropic.

Interrogé par TechCrunch, Gabe Weinberg, le fondateur de DukDuckGo précise que l'entreprise « expérimente comment intégrer d'autres sources [que Wikipédia, ndlr] et quand les utiliser. »

Pour l'instant, DuckAssist n'est disponible que pour les utilisateurs de l'extension et de l'application, mais il devrait ensuite être intégré au site web du moteur de recherche.