​​Démarchage téléphonique : les nouvelles règles françaises pénalisent les entreprises marocaines

Les nouvelles règles encadrant le démarchage téléphonique depuis ce 1er mars 2023, en France, menaceraient « une centaine d'agences de télémarketing au Maroc », relève SNRT News.

Le site d'information marocain rappelle en effet que les numéros de téléphone français ne pourront plus, désormais, être sollicités « plus de quatre fois par mois, et cela, sur une période de trente jours calendaires, par le même professionnel » :

« Cette mesure vise à éviter la sur-sollicitation des consommateurs, qui peuvent être rapidement agacés par les appels incessants de vendeurs. Désormais, ces appels sont autorisés uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Cependant, il est interdit de démarcher le samedi, le dimanche et les jours fériés. »

À l'en croire, le secteur des centres d'appels emploierait « plus de 80 000 personnes » au Maroc. Or, les « appels sortants », relevant donc du marketing non-sollicité, pèseraient « environ 30 % de l’activité globale des centres de contact ».

Si la dizaine de gros acteurs ne seraient pas trop pénalisés, l'impact serait cela dit « plus important » pour les « agences de télémarketing spécialisées, qui représentent plus de 200 acteurs de petite taille ».