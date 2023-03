La Google I/O 2023 se déroulera le 10 mai

Comme les années précédentes, la société avait mis en place un puzzle pour annoncer la date, rapidement résolu. Rendez-vous est ainsi pris pour le 10 mai 2023.

Il sera évidemment question d’annonces autour de l’ensemble de l’écosystème Google (notamment Android), et plus particulièrement « vous entendrez parler des dernières technologies, de l’IA au cloud, en passant par le mobile et le web », prévient l’entreprise.

L’événement se déroulera au Shoreline à Mountain View, avec une présence « limitée » sur place. Une diffusion en direct est également prévue.