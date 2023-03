OQEE Ciné : Free lance son service de « vidéo gratuit financé par la publicité » (AVOD)

AVOD signifie Advertising Video on Demand ; il s’agit donc d’une offre de VOD avec de la publicité.

L’opérateur explique qu’il permet ainsi à « ses abonnés de retrouver partout et de manière simple l’ensemble de leurs contenus (chaînes en direct, replay, VOD…) au sein d’une même application, OQEE by Free ».Plus de 300 films et séries sont dès à présent disponibles, sans surcoût.

OQEE Ciné est disponible dès aujourd’hui, gratuitement pour tous les abonnés Freebox. Il n’est par contre pas précisé la durée et la fréquence des coupures publicitaires.