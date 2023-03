Les iPhone 14 et 14 Plus disponibles en jaune

C’est une tradition maintenant chez Apple : quand le printemps pointe le bout de son nez, le constructeur propose une nouvelle couleur

Cette année, c’est le jaune, relativement marqué. Cette teinte – qui rejoint le noir, le blanc, le rouge, le bleu pâle et le mauve – n’est disponible que pour les iPhone 14 et 14 Plus, non pour les Pro. Sorti de là, il n’y a rien de plus à en dire, les caractéristiques et prix étant exactement les mêmes.

Les précommandes ouvriront le 10 mars, pour des livraisons débutant le 14.