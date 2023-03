Fermeture de huit magasins Amazon Go (sans caisse) aux États-Unis

Ce ne sont donc pas l’ensemble des boutiques automatiques qui sont concernées (pour le moment ?). À partir du 1er avril, huit d’entre eux fermeront leurs portes : deux à New York, deux à Seattle et quatre à San Francisco, comme le rapporte Engadget.

« Comme tout détaillant physique, nous évaluons régulièrement notre portefeuille de magasins et nous prenons des décisions d’optimisation en cours de route. Nous restons attachés au format Amazon Go et exploitons plus de 20 magasins aux États-Unis », explique un porte-parole du géant de la vente en ligne.