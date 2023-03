« Libre en fête » revient avec un peu plus de 50 évènements partout en France

Pour la 22e année consécutive, à l'occasion de l’arrivée du printemps, l'association April coordonne « Libre en fête », qui propose un peu plus de 50 évènements partout en France afin de découvrir et promouvoir la culture du logiciel libre, du 4 mars au 2 avril.

April en profite pour rappeler que l’Aful propose de son côté une liste des groupes d’utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres (GULL), que Makery cartographie de son côté la liste des fablabs, hackerspaces et makerspaces (le fonds de carte est cela dit cassé, et la liste ne semble pas avoir été mise à jour depuis 2020), que l'Agenda du Libre répertorie des dizaines d'autres évènements, toute l'année, et que l'agence nationale de la cohésion des territoires propose de son côté une carte des lieux de médiation numérique.