Microsoft tiendra le 16 mars une conférence sur l’avenir du travail avec l’IA

Il faut s’y faire, l’intelligence artificielle tient en ce moment le haut du pavé dans l’actualité technologique et il est difficile d’y échapper. Particulièrement chez Microsoft, forte de son partenariat exclusif avec OpenAI et du lancement de son nouveau Bing, en dépit des échappées sauvages de son assistant.

Le 16 mars à 17h, l’entreprise tiendra ainsi une conférence sur l’avenir du travail avec l’IA. Les personnes qui y assisteront (en ligne) pourront « apprendre comment l’intelligence artificielle va alimenter une toute nouvelle manière de travailler, pour chaque personne et chaque organisation ».

Il est plus que probable que Microsoft fera la démonstration de capacités prévues pour Office et d’autres produits dédiés à l’entreprise. Elle pourrait marquer un grand coup si elle parvient à créer les usages, car si les capacités actuelles des modèles d’OpenAI ne font plus aucun doute, il faut encore les transformer en fonctions utiles, avec des résultats précis et prédictibles.