WhatsApp va permettre de passer sous silence les appels de numéros inconnus

Meta travaille actuellement sur une fonction permettant de ne plus être dérangé(e) par des appels quand les numéros sont inconnus. Une réponse directe à un problème de spam intempestif qui sévit depuis un bon moment sur le service.

Avec cette option active, les appels ne provoqueront plus l’allumage de l’écran et ne produiront plus aucun son ou vibration. Aucune notification d’appel en absence ne sera non plus laissée sur l’écran.

Cependant, ces appels entrants apparaitront quand même dans le journal, car ils peuvent appartenir à des membres de la famille ou plus généralement des personnes importantes. Les utilisateurs pourront donc gérer ces numéros comme bon leur semble, par exemple en envoyant un message pour demander l’identité.

Selon WABetainfo, qui rapporte l’information, la fonction est en cours de test interne et n’est pas encore présente dans la bêta de l’application.