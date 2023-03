Dix mois seulement après son arrivée, Zoom limoge son nouveau président

Zoom a informé la Securities and Exchange Commission de la « résiliation sans motif », effective depuis vendredi, de Greg Tomb, relève Business Insider. Il recevra des indemnités de départ conformément à ses conditions d'emploi, qui sont payables en cas de « licenciement sans motif », selon le dossier envoyé à la SEC.

En juin dernier, Zoom avait précisé à la SEC qu'il recevrait un salaire de base annuel de 400 000 dollars, avec un objectif de bonus annuel de 8 %. Un porte-parole de Zoom a précisé à Insider que la société ne trouverait pas de remplaçant pour Tomb et a refusé de commenter davantage.

Greg Tomb avait auparavant été pendant plus d'un an vice-président des ventes de Google Workspace, Security et Geo Enterprise, et président « Global Cloud Sales » chez SAP, où il travailla pendant 10 ans.

Le licenciement de Tomb intervient après que Zoom a annoncé début février qu'il licenciait environ 1 300 employés, soit 15% de ses effectifs. Eric Yuan, son PDG et fondateur, avait déclaré qu'il accepterait une réduction de salaire de 98 %, l’abaissant à 10 000 dollars cette année.