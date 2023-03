Lille victime d’une cyberattaque depuis mardi soir

La mairie de la ville a été la cible d’une cyberattaque qui a commencé mardi soir. Dans un communiqué sur son site officiel, elle précisait hier que le « diagnostic technique est toujours en cours pour déterminer l'origine et la gravité de l'intrusion ».

L’ensemble des services est annoncé comme maintenu, que ce soit à l’hôtel de ville, dans les mairies de quartiers et dans l’ensemble des équipements. En outre, et « à ce stade, aucune difficulté n'a été constatée sur les données stockées sur le système et les serveurs ». Seule difficulté pour l’instant, le standard téléphonique ne fonctionne pas, selon la mairie, qui précise que les rendez-vous physiques sont assurés.

Dans la pratique cependant, c’est un peu plus compliqué. Les services sont certes maintenus, mais fonctionnent avec difficulté. À 20 minutes, Audrey Linkenheld, première adjointe au maire, a déclaré : « Nous avons reçu une alerte de l’ANSSI qui, elle-même, relayait une information qu’elle avait reçue », puis, « tous les systèmes ont été coupés » après vérification de la menace, qui était avérée.

Actuellement, toutes les démarches liées à l’état civil se font de « manière manuscrite », par exemple.

La ville a déposé plainte et l’enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille. On ne connait pour l’instant ni la source de l’attaque ni les motivations.