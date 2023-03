Le lobby américain des semi-conducteurs met la pression sur les lois environnementales

Selon Politico, la Semiconductor Industry Association, le principal lobby de cette industrie aux États-Unis, met la pression sur le président américain Joe Biden pour que les fondeurs soient exemptés de la loi nationale sur l'environnement datant de 1970.

Cette loi impose des exigences plus importantes pour des projets de construction financés en grande partie par le gouvernement fédéral. Or, Joe Biden a promis 39 milliards de dollars pour aider la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs et rivaliser avec la Chine dans la bataille technologique dans laquelle les deux pays sont engagés.

Alors que d'autres secteurs de l'industrie américaine se sont adaptés à cette loi depuis qu'elle est en vigueur, les fondeurs n'étaient jusque-là que peu concernés, ne bénéficiant habituellement pas d'aides aussi substantielles de l'État fédéral. Ils espèrent y déroger en pointant du doigt que cette loi risque de leur faire perdre un temps précieux dans cette bataille ainsi qu'en évoquant la menace d'une cession de la chaine d'approvisionnement de semi-conducteurs à la Chine.