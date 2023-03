La Russie interdit aux employés du gouvernement l'utilisation de messageries étrangères

Roskomnadzor vient de publier un mémo « à l'attention des organisations russes utilisant des services étrangers », rapporte Bleeping Computer.

Le régulateur russe note qu'à compter de ce 1er mars 2023, la loi « sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information » interdit désormais l'utilisation de systèmes d'échanges d'information appartenant à des entités étrangères :

« La loi établit une interdiction pour un certain nombre d'organisations russes d'utiliser des messagers étrangers (systèmes d'information et programmes informatiques appartenant à des étrangers qui sont conçus et (ou) utilisés pour échanger des messages exclusivement entre leurs utilisateurs, dans lesquels l'expéditeur détermine les destinataires de messages et ne prévoit pas le placement par les internautes d'informations accessibles au public sur Internet). »

Le communiqué de Roskomnadzor précise que « ces services peuvent inclure » Discord, Microsoft Teams, Skype Entreprise, Snapchat, Telegram, Threema, WhatsApp et WeChat.

Étrangement, ne sont pas expressément cités ni Signal, ni Zoom, ni Messenger, ni Slack ni TikTok, pour ne prendre que quelques-unes des messageries les plus populaires.

Selon Bleeping Computer, pour qui cette interdiction viserait les employés du gouvernement russe et des agences d'État, il s'agirait moins de freiner l'afflux d'informations étrangères que d'empêcher les fuites d'informations sensibles vers des entités étrangères.

Privée de mises à jour Windows, la Russie avait par ailleurs prévu, en septembre 2022, de conditionner l'octroi de marchés publics et d'avantages fiscaux au fait de proposer des logiciels compatibles avec les systèmes d'exploitation russes basés sur GNU/Linux comme Astra Linux, ALT OS et Red OS.