Gmail : le chiffrement de bout en bout est là, mais pas pour le grand public

En décembre, Google annonçait que le chiffrement de bout en bout allait arriver dans Gmail. Une bêta était même disponible pour les entreprises.

Cette fois, il ne s’agit plus de bêta : le chiffrement de bout en bout est disponible officiellement, mais uniquement pour les comptes Workspace Entreprise Plus, Education Plus et Education Standard. En d’autres termes, une minorité des utilisateurs.

Comme presque toujours quand il s’agit d’email, seul le contenu est chiffré : le corps du texte dans l’email et les pièces jointes. Les métadonnées – destinataires, objet, etc. – restent en clair.

Au sein d’un parc informatique, la fonction doit être activée par l’administrateur et n’est pas disponible par défaut. Elle réclamera également une clé de chiffrement propre à l’entreprise.