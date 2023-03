Antonov An-225 Mriya débarque dans Flight Simulator

Cet avion mythique « est le plus long et le plus lourd avion du monde » avec pas moins de six moteurs, rappelle Wikipédia. Cet avion ukrainien a été détruit quelques jours après le début de l’invasion par la Russie. Microsoft vient d’annoncer qu’il était désormais disponible dans Flight Simulator, avec une vidéo de présentation à la clé.

En novembre, le PDG D’Antonov a pour rappel annoncé la construction d’un second AN-225 en réutilisant en partie des pièces de celui qui a été détruit pendant la guerre en Ukraine.