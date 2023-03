Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : Margrethe Vestager rappelle que ce n’est pas « une course »

Annoncée il y a un an, cette transaction à près de 69 milliards de dollars inquiète plusieurs acteurs du secteur (NVIDIA est rassuré depuis peu) ainsi que les autorités concernées.

La Federal Trade Commission américaine, la Competition and Markets Authority anglaise ainsi que la Commission européenne ont ouvert des enquêtes.

Margrethe Vestager explique à Bloomberg que les autorités peuvent arriver à des conclusions différentes : « même lorsque nous examinons une transaction avec différents marchés et dispositions légales, nous obtenons parfois différents résultats ». Cette annonce intervient après que la CMA britannique a laissé entendre qu’elle pourrait demander plusieurs changements structurels comme la cession de la franchise Call of Duty ou carrément le blocage du rachat.

Une annonce faite alors que la FTC et la CE sont encore dans leur longue procédure. Margrethe Vestager ajoute que les analyses en cours sont importantes et que les autorités ne peuvent « pas être dans une course ». Vestager explique que l’Europe a les « obligations juridiques les plus lourdes » et que chaque décision doit pouvoir « résister à un examen devant les tribunaux ».

Phil Spencer était de son côté interviewé par le Times et a rassuré les investisseurs sur le futur de l’activité Xbox. Alors que certaines rumeurs laissaient penser que Microsoft pourrait se séparer de sa division en cas d’échec du rachat, il affirme au contraire que « Xbox existera si cet accord n’est pas conclu ». Il faut dire que cette division est rentable et génère beaucoup de revenus pour Microsoft.