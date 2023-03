Un bug lié au NFC d'iOS rend l'application France Identité erratique

« L’application France Identité sur pause à cause d’un bug lié à Apple », explique France Info. Si l'équipe de développement a été « submergée de candidatures » dès l'ouverture de la phase de test au public, « seule une partie des volontaires y ont eu accès » : 2 500 utilisent un Android, les 2 500 restant une version d'iOS.

Or, « en récupérant les retours de ces utilisateurs équipés de tous les modèles d’iPhone », les développeurs de France Identité ont découvert un bug avec le composant NFC des iPhone 12, 13 et 14 sortis depuis septembre 2020, « ainsi que toutes leurs déclinaisons mini, Plus, Pro et Pro Max », précise Frandroid.

« Les trois générations d’iPhone les plus récentes présentent un comportement erratique au moment où l’on rapproche la carte plastifiée et sa puce, du téléphone. En clair, un jour, ça fonctionne, mais la fois suivante, sans aucune raison, il faut s’y reprendre à plusieurs reprises. »

Le problème serait « en cours d’investigation avec Apple », précise l'application.