Windows 11 : la grosse mise à jour February 2023 est disponible

Avec un modèle qui rappelle décidément celui de Windows 10, Microsoft vient de commencer la diffusion de la mise à jour February 2023 pour Windows 11, avec à son bord de nombreuses nouvelles fonctions.

On y retrouve ainsi une nouvelle barre des tâches pour les appareils tactiles, des recommandations plus nombreuses et précises sur la consommation d’énergie, de nouveaux outils d’accessibilité, l’enregistrement vidéo dans l’outil de capture d’écran, un panneau de widgets remanié et plein écran, un Bloc-notes avec onglets, ou encore la possibilité d’appliquer des effets vidéo sur la webcam avant d’envoyer le flux dans une application. Nous allons revenir en détails sur ces apports.

Cette mise à jour est normalement disponible à toute personne disposant de la version 22H2 du système d’exploitation. Elle n’apparait cependant pas encore automatiquement dans Windows Update. Pour l’instant, il faut s’y rendre et cliquer sur le bouton pour déclencher manuellement la recherche. Le déploiement automatique commencera avec le prochain Patch Tuesday, le 14 mars.