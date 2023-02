Thales prévoit de recruter 12 000 personnes à travers le monde

L’annonce a été faite par Patrice Caine, PDG de la société. Une annonce à contre-courant de plusieurs géants du Net qui licencient par (dizaines) de milliers.

« Nos activités – la défense et la sécurité, l'aéronautique et le spatial, l'identité et la sécurité numérique, dont la cybersécurité – sont toutes en croissance, ce qui explique nos importants besoins de recrutement, en particulier de jeunes talents », explique-t-il au Journal Du Dimanche.

Cette bonne nouvelle s’inscrit dans la lignée des précédentes années : « Cela fait déjà huit ans que nous recrutons 5 000 à 8 000 personnes par an, pour un effectif total de 80 000 salariés, dont 40 000 en France. Et 11 500 l’an dernier ». En France justement, le PDG estime qu’il faudrait doubler le nombre d’ingénieurs… mais ce n’est pas si simple.

« La régression constatée en mathématiques et, plus largement, en STIM – sciences, technologie, ingénierie et mathématiques – est inquiétante. Sans réaction pour l’enrayer et restaurer le niveau, ce déclin pourrait devenir rapidement un écueil ».