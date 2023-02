GeForce Now de NVIDIA : SuperPOD Ultimate à Paris, pour des « performances de la RTX 4080 »

La société indique que « Paris est la dernière ville à bénéficier des performances de la RTX 4080 pour les membres Ultimate ». La capitale française rejoint ainsi quatre villes américaines (San José, Los Angeles, Dallas et Ashburn/Washington), Londres, Amsterdam et Francfort.

L’abonnement Ultimate est pour rappel proposé à 19,99 euros par mois (99,99 euros pour six mois) et propose les performances d’une RTX 3080. Mais il est précisé que ces clients « bénéficieront d’une mise à niveau vers des GPU de classe RTX 4080 dès que la mise à jour des serveurs dans le Data Center le plus proche sera disponible ».

NVIDIA en profite pour annoncer de nouveaux jeux compatibles GeForce Now : Atomic Heart, Blood Bowl 3, Chef Life: A Restaurant Simulator, Sons of the Forest, Ember Knights et Cartel Tycoon.