Fibre optique pour les entreprises : AOTA, CDRT, EBEN et InfraNum interpellent l’Arcep

Quatre associations surfent sur la mise en consultation par l’Arcep de son projet d’évolution de la régulation pour appeler Laure de la Raudière à « une nouvelle régulation pour réussir la transformation numérique des entreprises ».

AOTA, CDRT, EBEN et InfraNum rappellent une triste réalité pour les entreprises : « Si le plan France très haut débit permet à la France de caracoler en tête de la connectivité des pays européens, les entreprises françaises, en particulier les TPE et PME, restent peu numérisées et doivent faire l’objet d’une attention particulière dans un contexte de fermeture du réseau cuivre historique ».

Signataires de la même lettre ouverte adressées à la présidente de l’Arcep, « les associations déplorent, malgré les déclarations volontaristes des dernières années, un marché qui reste faiblement concurrentiel : les opérateurs alternatifs sont dans l’impossibilité d’exploiter tout leur potentiel d’innovation et de servir toutes les entreprises dans les territoires ».

Les quatre signataires ont fait part de leurs doléances : « Pour que les opérateurs puissent tirer avantage du moment charnière que constitue la bascule du cuivre vers la fibre, des actions spécifiques au marché entreprise doivent être envisagées dans le cadre de cette fermeture :