Les opérateurs européens misent sur l’Open RAN, Orange et Vodafone annoncent un projet pilote

« Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia (TIM), Telefónica et Vodafone répondent aux questions et dressent la liste des priorités pour 2023 », explique l’opérateur historique français dans un communiqué. Open RAN signifie Open Radio Access Networks.

Dans un autre communiqué, Orange et Vodafone annoncent avoir convenu « de construire ensemble un réseau d’accès radio ouvert (Open RAN) afin de le partager dans les zones rurales d’Europe où les deux opérateurs disposent de réseaux mobiles. C’est la première fois que deux opérateurs conviennent de partager un réseau RAN ouvert en Europe ».

Les premiers sites commerciaux se trouveront dans une zone rurale de Roumanie, près de Bucarest. Selon Orange, c’est « une première expérience concrète de ce nouveau modèle opérationnel basé sur l’intégration d’équipements et de logiciels multifournisseurs, de façon à ouvrir la voie à des déploiements à plus grande échelle ».

« L’engagement respectif des deux opérateurs à déployer l’Open RAN comme technologie de premier plan pour les futurs réseaux mobiles à travers l’Europe, et conduira à une chaîne d’approvisionnement de fournisseurs redynamisée et plus résiliente », affirme l’opérateur.

Ce dernier donne des précisions sur les avantages de l’Open RAN par rapport à des réseaux traditionnels :

« Grâce à l’utilisation d’un réseau RAN ouvert et virtualisé, reposant sur la désagrégation entre équipements physiques et logiciels, Vodafone et Orange bénéficieront chacun d’une plus grande agilité lors de l’ajout de nouveaux sites radio ou de la mise à niveau des sites existants, tout en minimisant les coûts et la consommation d’énergie. Ce modèle servira de schéma directeur pour étendre les réseaux 4G et 5G aux communautés rurales de toute l’Europe ».