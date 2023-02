TNT : le projet de Xavier Niel échoue, M6 reste en place

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a finalement décidé de laisser les clés de la sixième chaine de la TNT à M6 alors que Xavier Niel avait présenté un projet concurrent, nommé SIX. L'autorisation de M6 d'utiliser cette fréquence prenait fin le 5 mai et une nouvelle autorisation de 10 ans était en jeu.

SIX aurait pu être le premier pas de Xavier Niel dans le paysage audiovisuel français. Le fondateur d'Illiad avait prévenu que son projet ne pourrait reprendre la fréquence en occupant l'antenne à temps complet qu'à partir du 19 septembre.

M6 n'a pas encore formellement renouvelé sa fréquence, mais cela ne devrait pas tarder puisque la chaine est maintenant seule en lice pour la dernière partie de la procédure. Rompu à la communication numérique, Xavier Niel a tweeté sa déception en publiant un meme sur Twitter.

Pour la fréquence de TF1, pas de surprise, puisqu'aucun autre concurrent ne s'était présenté.

« L’Autorité va désormais engager les discussions avec les candidats retenus afin de conclure une convention destinée à définir les obligations et les engagements de chacun des deux services. Cette convention devra être conclue avant la délivrance d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, qui elle-même devra intervenir avant le 5 mai 2023 », explique l'Arcom dans un communiqué.