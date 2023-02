Amazon commercialise d'ores et déjà des centaines d'e-books écrits ou coécrits par ChatGPT

Plus de 200 e-books vendus dans la boutique Kindle d'Amazon auraient été écrits ou coécrits par ChatGPT, relève l'agence Reuters : « il existe même un nouveau sous-genre sur Amazon : des livres sur l'utilisation de ChatGPT, entièrement écrits par ChatGPT », à l'instar de ce manuel intitulé « Comment écrire et créer du contenu à l'aide de ChatGPT » :

« Les livres illustrés pour enfants sont les préférés de ces auteurs débutants. Sur YouTube, TikTok et Reddit, des centaines de tutoriels ont vu le jour, montrant comment créer un livre en quelques heures seulement. Les sujets incluent des programmes pour devenir riche rapidement, des conseils de régime, des astuces de codage de logiciels et des recettes. »

L'un d'entre eux explique sur YouTube comment il a créé un livre de science-fiction de 119 pages « en moins d'une journée », et « que n'importe qui pourrait créer 300 livres de ce type par an ».

Mary Rasenberger, directrice du groupe d'écrivains The Authors Guild, se dit très inquiète : « ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont être au chômage », et appelle à plus de « transparence de la part des auteurs et des plateformes sur la façon dont ces livres sont créés, sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de livres de mauvaise qualité ».

Les CGU d'Amazon n'imposent pas, en l'état, de préciser quand un livre a été (co)écrit par un « générateur de baratins », et le nombre de livres « baratinés » de la sorte doit probablement être beaucoup plus important que ceux répertoriés par Reuters.