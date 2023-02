Microsoft va fournir son catalogue Xbox à NVIDIA, le ciel s’éclaircit pour le rachat d’Activision/Blizzard

Dans un communiqué, les deux entreprises annoncent avec enthousiasme l’arrivée de tout le catalogue Xbox dans le service GeForce NOW de NVIDIA, incluant les titres PC d’Activision Blizzard. L’accord est prévu pour dix ans.

Les deux compères se disent bien sûr très heureux d’offrir aux joueurs de nouvelles manières de jouer à leurs titres préférés. Et pour cause, GeForce NOW ouvre les portes des PC peu puissants, des Mac, des machines sous Linux ou même des smartphones et tablettes.

Le communiqué donne cependant une autre information, plus croustillante : « L’accord fournit un choix accru aux joueurs et résout les craintes de NVIDIA sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ». Avant d’ajouter : « En conséquence, NVIDIA offre son plein soutien » au processus d’acquisition.

On apprend également un peu plus loin que Microsoft a signé un accord de dix ans avec Nintendo pour fournir la dernière version de Call of Duty.

Ces annonces ont été faites lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Le choix du lieu et le contenu du message sont dirigés vers les instances européennes, peu emballées jusqu’ici par le rachat d’Activision/Blizzard. NVIDIA et Nintendo pèsent maintenant de tout leur poids dans l'autre plateau de la balance.