Microsoft préparerait un Teams 2.0 beaucoup plus léger

Selon The Verge, Microsoft travaillerait actuellement sur une révision majeure de son application Teams, qui serait estampillée en interne « 2.0 » ou « 2.1 ». Une préversion serait même prévue pour la fin du mois prochain.

Ce développement aurait commencé il y a plusieurs années et aboutirait à une mouture consommant moitié moins de mémoire vive, moins de ressources processeur, et améliorant l’autonomie des ordinateurs portables sur lesquelles l’application est lancée.

Une partie de ce travail se trouverait en fait déjà dans la version intégrée à Windows 11, qui n’a pas gagné en fonctionnalités, mais a vu ses performances croitre avec le temps. Le client complet nécessiterait toutefois une plus grosse quantité de travail, notamment parce que Microsoft abandonnerait Electron au profit de sa propre WebView2, avec React en soutien.

On ne sait cependant pas de quelle version il s’agit. On peut supposer que les sources de The Verge ont au moins parlé de la mouture Windows, mais on ne sait pas si macOS et surtout Linux seront concernés. Pour ce dernier, la situation est assez ubuesque, Microsoft recommandant de ne plus utiliser l’application complète, pour se servir à la place de la version web, qui ne fonctionne bien qu’avec les dérivés de Chromium.