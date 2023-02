Des algorithmes dans les processus de licenciement

Après avoir aidé au recrutement – avec une efficacité relative –, les algorithmes sont-ils utilisés pour choisir qui licencier ? Telle est l’une des questions que se posent les employés des grandes entreprises numériques, à raison, selon le Washington Post.

98 % des responsables de ressources humaines interrogés pour une étude menée en janvier 2023 par Capterra ont effectivement affirmé que des algorithmes ou logiciels reposant sur des algorithmes les aideraient dans leurs prises de décision relatives à d’éventuels licenciements.

Alors que les entreprises en question mettent à la porte des employés par dizaines de milliers, dans les pires des cas, il devient humainement très complexe de prendre la totalité des décisions.

Des outils informatiques qui étaient jusque-là utilisés pour trouver la « bonne personne » pour un poste récemment ouvert serviraient donc à estimer de quelles compétences l’entreprise n’a plus, ou moins, besoin.

Les technologies de suivi des performances sont les premiers outils vers lesquels se tournent les services de ressources humaines pour décider qui garder ou non. Mais les récentes évolutions de l’intelligence artificielle ont largement profité au secteur, et de nombreux algorithmes dédiés à la gestion des personnels, en particulier des outils pensés pou estimer le « risque de fuite », peuvent aussi être utilisés.

Selon un analyste de Capterra, ceci peut poser problème dans le cas d’entreprises présentant des cas de discrimination. Si, par exemple, les personnes non blanches la quittent plus fréquemment à cause de problématiques au travail, mais que l’algorithme n’est pas entraîné à prendre ce facteur en compte, la machine risque de surévaluer le « risque de fuite » de ces mêmes personnes, donc de les licencier plus fréquemment.

Comme le précise Guillaume Champeau sur Twitter, ce type d’usage algorithmique est a priori interdit dans l’Union Européenne puisque l’article 22 du Règlement Général sur la Protection des données dispose le droit de chacun à « ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (...) l'affectant de manière significative ».