Discord veut concurrencer (un peu) Twitch

L’application et le service ont été mis à jour récemment pour recevoir une évolution significative de Stage channels. Ces derniers ont été lancés en 2021 et permettent aux utilisateurs de diffuser des conversations, entre des intervenants et modérateurs d’un côté, et un public de l’autre, à la manière de ce que proposent les Spaces de Twitter par exemple.

La fonction intègre désormais la vidéo, qui peut venir d’un média, d’un jeu ou d’un partage d’écran. Cette capacité s’accompagne d’une partie chat permettant aux spectateurs, comme sur Twitter, de communiquer entre eux ou les participants à la diffusion.

Les possibilités dépendent cependant du niveau du serveur, donc du nombre de Boosts investis : 50 spectateurs pour les niveaux 0 et 1, 150 pour le niveau 2 et 300 pour le niveau 3. On ne peut donc pas comparer directement les capacités de Discord avec ce que permet Twitch, mais il s’agit clairement d’un pas dans cette direction.

Durant la conférence, jusqu’à cinq personnes (en plus du présentateur) peuvent afficher leur flux vidéo en même temps, mais un seul partage d’écran. Le présentateur partageant son écran peut être différent des cinq autres affichant un flux. Discord précise que dans tous les cas, le partage de l’audio ou de la vidéo ne se fera pas sans l’accord exprès des personnes concernées.