Noctua propose quatre ventirads et un adaptateur pour la plateforme LGA4677 (Xeon)

On retrouve donc les NH-U9 DX-4677 et NH-D9 DX-4677 4U (flux d’air parallèle au socket) avec un ventilateur de 92 mm, le NH-U12S DX-4677 (120 mm) et le NH-U14S DX-4677 (140 mm). Tous sont prévus pour les Xeon sur la plateforme LGA4677 (Sapphire Rapids).

Noctua propose aussi le kit de montage NM-i4677 permettant d'installer les ventirads des séries DX-4189, DX-3647 et TR4-SP3 sur le socket LGA4677.

Côté tarif, le fabricant annonce 139,90 euros pour les NH-U14S DX-4677 et NH-U12S DX-4677, contre 129,90 euros pour les NH-U9 DX-4677 et NH-D9 DX-4677 4U. Enfin, l’adaptateur NM-i4677 est vendu 29,90 euros.