Cloudflare ciblé par « la plus grande attaque DDoS » : jusqu’à 71 millions de requêtes par seconde

La société avait déjà résisté à une attaque de 26 millions de requêtes par seconde en juin dernier, puis Google avait fait monter les enchères jusqu’à 46 millions. Cloudflare reprend la couronne avec 71 millions.

Cette attaque DDoS était basée sur HTTP/2 et provenait de plus de 30 000 adresses IP, explique la société. Parmi les cibles visées par les pirates, on retrouve un fournisseur de jeux populaire, des sociétés de crypto-monnaie, des hébergeurs et des plateformes de cloud computing.

L’occasion pour Cloudflare de rappeler encore une fois que les attaques DDoS sont en augmentation ces derniers mois, aussi bien par leur taille, leur sophistication que leur fréquence. L’entreprise cite son dernier rapport sur le sujet :

« Nous avons constaté que le nombre d’attaques DDoS HTTP a augmenté de 79 % d’une année sur l’autre. En outre, le nombre d’attaques dépassant les 100 Gb/s a augmenté de 67 % sur un trimestre, et le nombre d’attaques de plus de trois heures a augmenté de 87 % sur un trimestre ».