French Tech Next40/120 : la liste des lauréats de la promotion 2023 est disponible

C’est la quatrième promotion de programme d’accompagnement d’un an de l’État à des start-ups françaises. Pour rappel, « les 120 start-up du programme sont sélectionnées sur des critères de performance économique (levée de fonds ou hypercroissance des revenus) » et, pour la première fois cette année, les engagements sociaux et environnementaux sont pris en compte.

27 nouvelles start-ups sont entrées dans ce classement, dont 6 directement dans le Next40. Après une année 2022 record sur les levées de fonds, les seuils d’entrée ont été nettement relevés, selon la French Tech.

Un exemple. Pour pouvoir postuler au French Tech Next40 (40 places) cette année, les start-up devaient « avoir le statut de licorne ou avoir réalisé une levée de fonds d’au moins 100 millions d’euros entre 2020 et 2022 ».

De plus amples informations sont disponibles par ici.