Cooler Master V SFX Platinum : des alimentations modulaires de 1100 à 1300 watts au format SFX

Cooler Master explique que c’est la « première alimentation SFX supportant les puissances de 1100 et 1300 watts compatible avec ATX3.0, grâce à une miniaturisation des composants et une technologie thermique de pointe ».

Le fabricant annonce un rendement minimal de 92 % en charge (certification 80Plus Platinum) et affirme que c’est « le bloc d'alimentation au ratio puissance/format le plus élevé du marché actuel ».

Il dit avoir utilisé des « fils de cuivre plats sur la bobine DC-DC, des transformateurs linéaires empilés et une structure de dissipation thermique intégrée à l'ensemble du bridge LLC » pour arriver à ce résultat.

« Conçue pour un support total d'ATX3.0 et une compatibilité rétroactive, V SFX Platinum est compatible avec les cartes graphiques RTX 40 et 30 et peut être utilisé avec des boîtiers ITX et ATX grâce à son support inclus ». Les caractéristiques techniques sont disponibles par ici.

Le câblage est modulaire, la garantie de 10 ans. Les alimentations V SFX Platinum sont disponibles dès à présent selon Cooler Master, pour 379 euros (1100 watts) et 389 euros (1 300 watts).