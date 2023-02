Déploiement de la fibre : InfraNum présente ses « priorités 2023 »

La Fédération des Entreprises Partenaires des Territoires Connectés rappelle que si « les objectifs fixés dans le cadre du plan France THD il y a dix ans sont aujourd’hui tous atteints, la filière est mobilisée autour de deux enjeux ». Il y a évidemment la fin du cuivre et la consolidation du plan France THD.

C’est d’ailleurs le premier point de son plan 2023 : « enraciner le plan », ce qui passe notamment par la réussite du « raccordement de tous les foyers et entreprises ». InfraNum met aussi en avant « la prévention des risques et la qualité des réseaux », l’accélération de « la transformation numérique des entreprises ». Sur ce point, il est question de « faire de la pédagogie sur la diversité des opérateurs alternatifs ».

La fédération veut aussi « renforcer l’attractivité des métiers de la filière », « assurer un dialogue constructif avec les pouvoirs publics », « accroitre le rayonnement de la filière à l’international »… un point mis en avant depuis des années afin de continuer à mobiliser les acteurs maintenant que le déploiement en France est bien avancé.

Deux autres objectifs sont cités : « établir les modalités techniques et financières permettant de développer les usages innovants de la 5G, au bénéfice des industriels et des territoires » et enfin « co-construire et déployer avec les collectivités des modèles industriels de territoires intelligents et durables ».